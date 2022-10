Mittwoch, 05 Oktober 2022 | 40.278

Die Rechte der Menschen und ...

das Abtreibungsrecht ... das so genannte ...

das Abtreibungsrecht ist ein Musterbeispiel dafür …

wie der Begriff ‘Recht’ mißbraucht wird im Sinne brutaler Diktatur …



denn es geht bei diesem so genannten Abtreibungsrecht eben gerade nicht ums Recht …

sondern um ein Gesetz … mit dem das Recht ausgehebelt werden soll …



das groteskerwiese anfängt mit so genannter Recht-sprechung …

die ebenso willkürlich wie beliebig ‘entscheidet>’ … was Recht ‘sein soll’ …



und daß ein so genannter ‘Gesetzgeber’ dazu dann ein passendes Gesetz machen soll …

was dann praktisch nur noch ein Kinderspiel ist ...



es geht gar nicht ums Recht geschweige um Freiheit … sondern um Verantwortung …

und davon wollen die Rechtsprecher genau so wenig wissen wie die Politiker ..



*



