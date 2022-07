Donnerstag, 07 Juli 2022 | 27.188

Das Politische Konzert ...

in der Frauenkirche Dresden ...

Gustav Mahler Jugend Orchester GMFO …

Herbert Blomstedt …



Jubiläumskonzert anläßlich seines 95. Geburtstages ...

am Montag 29. August 2022 ab 20 Uhr …



Anton Bruckner …..

Symphonie No 7 in E-Dur … WAB 107 ...



eine Veranstaltung der Stiftung Frauenkirche Dresden …

in Kooperation mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden ...



www.frauenkirche-dresden.de …

www.staatskapelle-dresden.de ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen