Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Herrschaft ...

der Bundeskanzlerin … könnte man der Einfachheit halber sagen …

aber so einfach ist es nun auch wieder nicht …



schon weil die Bundeskanzlerin ja gar nicht mehr da ist … zumindest nicht offiziell ..

aber das was sie in ihrem dem Schröder gestrichenen Büro treibt ist schlimm genug …



an was denken die Leute … wenn sie was von Herrschaft lesen / hören / sehen / spüren ?

es gibt die Herrschaft des Volkes … genannt Demokratie … wie die alten Griechen sagten ...



die Herrschaft des Gesetzes / The Rule of Law wie die Europa-Abgeordneten sagen ...

weil im Europäischen Parlament überwiegend englisch gesprochen wird …



auch nach dem Brexit

die haben halt kein Rückgrat … keine Kultur … im Bauch oder sonst wo ...



nur von der Herrschaft des Rechts wird nicht gesprochen …

vom deutschen Recht schon gar nicht ...



weil der Internationale Gerichtshof in Den Haag sitzt …

der Europäische Gerichtshof in Luxemburg …



der Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg .

und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe … also in der tiefsten Provinz ...



noch provinzieller ist nur der Supreme Court der USA …

der sitzt in Washington … nicht im Staat sondern im District of Columbia …



was aber auch kein Staat ist ... sondern mehr so’ne Art Sandwich …

zwischen Maryland und Virginia ...



naja … Herrschaft gibt es eigentlich ohne Ende … die Herrschaft der Mehrheit …

des Geldes … des Faktischen … je nachdem … es kommt immer drauf an ... egal worauf







