Freitag, 01 Juli 2022 | 26.182

Die Würde der Menschen und ...

das unwürdige Treiben der Politiker / der so genannten

G7 in Elmau und die Nato in Madrid … und es kommt einfach nichts Sinnvolles dabei heraus ...

nur dicke Spesen und schicke Bilder …



die Russen fressen die Ukraine regelrecht auf … Putin dreht weiter den Gashahn zu …

und Medwedew droht inzwischen offen damit … daß der Krieg erst noch richtig losgehen könnte



aber die westlichen Strategen reden unverdrossen von der Zukunft Europas …

vom Wiederaufbau der Ukraine ... von ‘the world of tomorrow’ ...



die Europäer reden dauernd von Demokratie und Sicherheit und Rechten der Menschen …

und in den USA schafft der Oberste Gerichtshof genau das ab und anderes mehr …



und vom Frieden wird natürlich gesprochen … obwohl eins sicher ist …

daß es auf Jahrzehnte sowas wie einen auch nur scheinbaren Frieden nicht geben wird ...







