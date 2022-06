Donnerstag, 30 Juni 2022 | 26.181

Das Politische Leben in der Kirche ... im allgemeinen ...

und in der Frauenkirche im besonderen ...

das Dresdner Forum für Internationale Politik lädt heute zu einem Gespräch über

Krisen als Weckruf (?) für ein solidarisches Europa (?) gibt es Perspektiven (?) …



mit Michael Kretschmer … Ministerpräsident ...

Manfred Weber … Europa-Abgeordneter …

Tomas Jelinek … Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ...

Viola Klein … Geschäftsführerin der Saxonia Systems Holding …

und last but not least Samuel Kummer … der Frauenkirchenorganist …



am Freitag dann Frauenkirchenführerin Gudrun Thomas …

'den Kirchenraum erleben bei Wort und Musik' …



und Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke ...

mit ‘verwegenen’ Nachtschwärmer-Meditationen …



sowie … wer durchhält … am Samstag mit einer Morgenandacht auf der Aussichtsplattform

natürlich ohne Orgel … aber mit Christian Patzer und seinem Saxophon …



der Samstag schließt dann mit ‘Raumklängen in Klangräumen’ ...

Entdeckungen für junge und jung-gebliebene Ohren …



am Sonntag das übliche Programm …

und der Montag startet die neue Woche ‘mit Fantasie und Leidenschaft’ …



die ‘Young Artists’ Liv Migdal und Schaghajegh Nosrati …

spielen Stücke für Violine und Klavier von Bach / Grieg / Schumann und Amanda Maier



August der Starke läßt grüßen … wie man Europa zusammenhält ...

www.frauenkirche-dresden.de ...







