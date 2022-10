Montag, 03 Oktober 2022 | 40.276

Die Rechte der Menschen und ...

die Einigkeit ...

Tag der Deutschen Einheit ...

1990 ... Deutsche aus Ost und West begrüßen die Vereinigung vor dem Reichstag in Berlin ...



vereintes Europa noch in weiter Ferne (s. 1926 1. Paneuropa-Kongreß in Wien)

am 12. September hatten die Alliierten in den so genannten Zwei-plus Vier-Gesprächen ...



dem Beitritt der DDR zur BRD per 03 Oktober zugestimmt ...

sowie der Einheit und Souveränität dieses so geschaffenen neuen deutschen Staates ...



Einigkeit ... und dann auch noch Einheit ...

und war da nicht noch was ... ach richtig ... Freiheit ...



Hauptsache ... Schriftsteller und Komponisten haben etwas zu tun ...

und können den Träumen Ausdruck und Inhalt ... Design und Form geben ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische thema ... Arbeit und Leben ... Angela merkel und ihre Abschlachtungsorgien ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen