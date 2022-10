Sonntag, 02 Oktober 2022 | 39.275

Die Rechte der Menschen und ...

jüdisches Leben in Deutschland ...

jüdische Deutsche gehören zu Deutschland …

wie evangelische oder katholische … bayerische oder hamburgische Deutsche …



alle die hier leben ... leben entsprechend ‘im eigenen Land’ …

in dem sich jedermann wmd individuell natürlich mehr oder weniger fremd vorkommen kann ...



insofern ist das Schlagwort von der Judenfeindlichkeit …

der völlig falsche Ansatzpunkt zur Lösung des Problems ...



es gibt ja auch Mitbürger … die können Sachsen oder Bayern nicht leiden …

spricht man deshalb von eine Sachsenfeindlichkeit etc ???



es zeigt sich auch hier … daß dieser so genannte Hass …

von Politikern und Medien im eigenen Interesse geschürt wird ...



