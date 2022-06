Donnerstag, 30 Juni 2022 | 26.181

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Rechtsprechung im Jahre des Heils Hitlers 2022

jetzt ist wieder ein so genannter KZ-Aufseher zu fünf Jahren Haft verurteilt worden …

ohne … wie bei deutschen Gerichten üblich …



hinreichende Erklärung und Begründung …

warum weshalb weswegen etc ... bzw was das nun eigentlich bringen soll …



worin da ein vermeintlicher Strafzweck geschweige Wiedergutmachungszweck besteht ...

wie da Vergangenheit und Gegenwart bzw Zukunft hineinspielen ganz zu schweigen …



woher nehmen kaum Fünfzigjährige Richter das Recht …

über Hundertjährige Mitbürger zu solchen Strafen zu verurteilen ...



aus unserer Verfassung ergibt es sich jedenfalls nicht ...

zumindest nicht aus der vom 23. Mai 1949 ...







