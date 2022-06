Donnerstag, 30 Juni 2022 | 26.181

Die Würde der Menschen und ...

die Show der Unmenschen ...

G7 … was heißt das nun eigentlich … ? es mag ja sein …

daß dahinter die größten Wirtschaftsmächte bzw Industriestaaten stehen oder so …



aber die paar Hampelmänner mwd die sich da als deren Repräsentanten treffen …

sind eher die sieben derzeit größten Idioten dieser seltsamen Welt …



mit dem Staats-Chef eines Landes … das nicht nur bestraft …

sondern auch Todesstrafen vollstreckt …



dessen Gerichtswesen völlig ungeniert aus weltanschaulichen Gründen …

Jahrzehntelanges Gewohnheits-Recht kippt …



dürfte man genau so wenig reden wie mit sagen wir mal Wladimir Wladimirowitsch Putin …

bzw umgekehrt … man dürfte ihn eben bei sowas nicht ausladen ...







