Mittwoch, 29 Juni 2022

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... die Psychotäter mwd ...

in der Bundesboulevardpresse gibt es diese Spezialisten … Kreativdirektoren etc …

die so Schlagzeilen erfinden wie … ‘Wer schützt uns vor Psychotätern ?’ …



bei genauerem Hinsehen bzw natürlich Lesen merkelt man dann aber …

daß immer nur eine bestimmte spezielle Tätergruppe gemeint ist …



selbst wenn allgemein … zum Beispiel von Amokfahrern die Rede ist …

sind immer nur ganz speziell Auto-fahrer gemeint ...



warum da nicht andere Amokfahrer wie Angela Merkel oder gar Wladimir Putin …

mit einbezogen werden … bleibt unerfindlich …



der Vergleich von dem Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen ...

reicht da nicht … man braucht den ganzen Norden des Südamerikanischen Urwalds ...







