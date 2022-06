Mittwoch, 29 Juni 2022 | 26.180

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Gerichts ...

die Würde des Menschen ist bekanntlich unantastbar …was auch immer das heißt ...

trotzdem ist die Würde eines Gerichts irgend wie etwas noch Höheres …



also selbst des niedrigsten Gerichts ...

dessen Würde irgend wie noch unantastbarer ist also die des ‘normalen’ Menschen



das sieht man immer dann wenn zum Beispiel … so ein Strafrichter mwd …

einen mehr oder weniger harmlosen eingeschüchterten Angeklagten vor sich aufbaut …



und dann nach allen Regeln eben des Rechtsstaats zur Schnecke macht ...

daß der hinterher nicht mal mehr seinen Namen richtig buchstabieren kann ...



für Ärzte gilt ... es darf nicht über den evtl höheren Wert eines Lebens entschieden werden ...

Richter haben mit dem Höheren Wert ihrer Würde dagegen kein Problem ...







