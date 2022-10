Samstag, 01 Oktober 2022 | 39.274

Die Rechte der Menschen und ...

die Zukunft der Europäischen Union ..

wenn Politikern nichts mehr einfällt … reden sie von der Zukunft …

das ist so wie wenn der normale Mensch dann vom Wetter redet … oder vom Fußball ...



de facto hat Europa keine Zukunft … zumindest keine voraussehbare …

geschweige gestaltbare oder steuerbare Zukunft … es ist und bleibt alles reiner Zu-fall



mit der Zukunft ist es wie mit dem Wald …

also ich meine ungefähr vielleicht möglicherweise in etwa so ähnlich ...



im Prinzip ist der Wald ein Musterbeispiel für eine Lebensgemeinschaft …

für ein Zusammenleben … das durch natürliche … insbesondere ökologische …



Kontrollmechanismen so geregelt wird … daß eigendynamisch ein die Erhaltung

des Systems sicherndes Gleichgewicht gewährleistet bleibt ...



inclusive einer aus der unverzichtbaren Bewegung entstehenden Balance …

nach Art des perpetuum mobile … hin Verbrauch / zurück Wiederaufladung ...



für die Zukunft Europas gilt nach wie vor das Wort Margaret Thatchers …

mit der Europäischen Union geht es spätestens dann zu Ende …



wenn Deutschland das Geld ausgeht …

und mit dem Geld Deutschlands ist es wie mit dem Waldsterben …



es kommt zwar von irgend wo her und vermehrt sich auf wundersame Weise …

aber es ist auch ständig bedroht …



durch Abholzung … Brandrodung … Holzeinschlag … Luftverschmutzung …

Sauren Regen … Schädlingsbefall …



extern durch die sinnlose mutwillig herbeigeführte Klimaveränderung …

intern durch waldbaulich architektonische und sonstige Fehler …



es geht mit der Geld / Währungs / Kredit-Politik nicht anders …

als mit der Wald / Holz / Forst-Politik … Urknall statt Urwald ...







*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamisten und Hinduisten und Shintoisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ...Angela Merkel und Massenmord ...







