Dienstag, 28 Juni 2022

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... ihre Gewaltenteilung ...

von Frau Merkel ist bekannt … daß sie nicht bereit ist … die Gewalt zu teilen

zumindest nicht im verfassungsmäßigen Sinne … im Gegenteil ...



sie (ver)teilt ihre Gewalt … ihre Macht … genau gesagt ihre Gunst …

nach Belieben und Willkür ebenso schamlos wie (hinter)listig …



und ‘herrscht’ nach dem Prinzip divide et impera … und all diejenigen …

die was von dieser Gunst abkriegen … behaupten dann sie seien ‘das Volk ... und das sei Demokratie



Gerhard Schröder hatte sich abgekapselt und war dann (nur) Aufsichtsrat von Gazprom …

das ist gemessen an Angela Merkel fast schon einfach nur ein Broterwerb …



Angela Merkel will ihr Erbe sichern … und das ist noch schlimmer als der Krieg an sich ...

der praktisch auf direktem Wege die unmittelbare Folge ihrer so genannten Politik ist ...







