Dienstag, 28 Juni 2022 | 26.179

Die Würde des Menschen und ...

die Gewalt des Staates ... des so genannten ...

die Würde des Menschen zu achten und zu schützen …

ist Verpflichtung aller Staatlichen Gewalt ...



das wirft ja nicht nur die Frage auf … was ist Würde …

sondern auch … wer und oder was ist (ein) Mensch ? …



es ist nunmal so daß kein Mensch etwas dafür kann …

was für ein Schicksal ihn ereilt



der Multimilliardär genau so wenig wie der Massenmörder ...

das ist also nicht steuerbar … weder quantitativ noch qualitativ …



steuerbar ist dagegen die Staatliche Gewalt …

aber die drückt sich mangels hinreichender Bildung vor jeglicher Verantwortung ...







