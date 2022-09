Freitag, 30 September 2022 | 39.273

Die Rechte der Menschen und ... die Möglichkeiten der Solidarität ...

mit der Solidarität ist es wie mit dem Krieg …

also ungefähr vielleicht möglicherweise so in etwa …



Krieg sei die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln …

heißt es ebenso unverdrossen wie hirnverbannt unentwegt und immer wieder …



Solidarität mit … beispielsweise weil aktuell den Menschen in der Ukraine ...

ist auch nichts anderes als ein Mittel zur Gewährleistung der Fortsetzung dieses Krieges



das begreifen aber die Menschen in der Ukraine ebenso wenig …

wie die Menschen in Rußland begreifen …



daß ihr Regierungs-Chef diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat …

in einem Zustand geistiger Umnachtung und elementarer Verantwortungslosigkeit ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Gemetzel ...







