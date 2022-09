Donnerstag, 29 September 2022 | 39.272

Die Rechte der Menschen und ...

The Way of Politics' ...

wie ist das alles möglich … dieser ganze Irrsinn in dieser Welt …

wie soll man das erfassen / begreifen / verstehen ???



im Grunde genommen ist das ganz klar … eben weil alles Politik ist …

und weil Politik eben nicht etwas Natürliches …



sondern von völlig hirnverbrannten Menschen Gestaltetes ist ...

und da ganz andere Regeln um nicht zu sagen Gesetze gelten als in der Natur …



in der Natur gilt das Recht des Stärkeren… genau gesagt des Gesündesten …

im Sinne der Verantwortung 'für' die Natur und der Erhaltung der Natur …



in der Politik gilt das Recht des Schwachsinnigsten / des Kränkesten …

im Interesse sinnloser Macht und verantwortungslosem destruktiven Reichtum ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ... Angela Merkel und das ganze Desaster







