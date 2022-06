Montag, 27 Juni 2022 | 26.178

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Rechte der Völker ... auch Völkerrecht genannt

mit dem Völkerrecht ist es so ähnlich wie mit der Demokratie ...

das heißt … dahinter steckt eine ebenso absichtliche wie absichtsvolle Irreführung ...



laut Demokratie herrscht angeblich das Volk … also die große Masse …

de facto herrscht aber 'ein' (!) Potentat mwd nach Belieben und Willkür …



laut Völkerrecht haben die Völker Rechte … insbesondere auf Frieden / Freiheit / Fürsorge …

de facto werden sie aber mißhandelt und mißbraucht nach allen Regeln der (Staats)Kunst …



ein Musterbeispiel ist der Krieg in der Ukraine … von dem hartnäckig behauptet wird ...

von Seiten der sich angegriffen Fühlenden … er verstoße gegen das Völkerrecht …



de facto geht es hier aber um nichts anderes als die Fortsetzung der Verweigerung

rechtlich relevanter Erörterung durch das Bundesverfassungsgericht mit anderen Mitteln ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen