Montag, 27 Juni 2022

Die Würde der Menschen und ...

die Macht der Diplomatie ...

eine Partnerschaft mit Wladimir Putin sei auf absehbare Zeit unvorstellbar …

sagt Olaf Scholz …



trotz Erkenntnissen und Erfahrungen wie … ‘Handel bringt Wandel’ etc ...

wodurch ja schon manche Entwicklung ganz friedlich ins Rollen gekommen ist …



die entscheidende Frage aber ist … ob Putin überhaupt ein Interesse daran hat …

wenn er die Ukraine endgültig dem russischen Reich einverleibt haben wird …



Wladimir Putin wird sich auf solche haarsträubenden Koalitionen kaum einlassen

wie sie hierzulande in Berlin und Düsseldorf oder gar Erfurt betrieben werden …



ganz abgesehen davon … daß in der neuen Weltordnung mehr als die Hälfte der Länder

hinter einem starken Putin stehen … und nicht auf Seiten des schwachen Westens ...







