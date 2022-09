Mittwoch, 28 September 2022 | 39.271

Die Rechte der Menschen allgemein und ...

Die Rechte der Jugend ganz speziell ...

zur Zeit gilt … nach dem Willen völlig verantwortungsloser Politiker …

das Internationale Jahr der Jugend …



gewissermaßen eine Politische Spezial Operation ...

mit der die gewaltengeteilte Politik nicht nur dem Volk was vormachen will ...



sondern vor allem auch sich selbst ...

im Sinne einer Rechtfertigung / Selbstbeweihräucherung / Selbstbewunderung …



was soll dieser ganze Quatsch ???

de facto hat die Jugend keine Chance / keine Rechte / keine Zukunft ...



das Verbrechen speziell der so genannten westlichen Politiker an der Menschheit

ist unbeschreiblich / unfaßbar / unglaublich ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ...Handel und Wandel ... Angela Merkel und Amoklauf ...







