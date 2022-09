Dienstag, 27 September 2022 | 39.270

Die Rechte der Menschen und ...

die Praxis ihres Handelns und Verhaltens ...

Alexej Nawallny und viele viele Andere sitzen in russischen Straflagern etc …

und das Grausamste daran ist … daß westliche Potentaten mit östlichen Potentaten



völlig ungerührt Geschäfte machen und sich dabei nicht unähnlich einem Straflager

behandeln lassen … statt entschieden gegen diese Kollektive Mißhandlung vorzugehen



ohne unpassende Vergleiche anstellen zu wollen …

aber daß Boris Becker in in einem britischen ‘Straflager’ vor sich hindämmert …



ist aus der Sicht des modernen Standes von (Rechts)Wissenschaft und Technik …

bzw Zivilisation und Kultur genau so unfaßbar ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß diese geistige Schwäche des Westens

die Ursache für die brutale physische Stärke / Kraft / Gewalt des Ostens ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und das Recht dem Erdboden gleichmachen







