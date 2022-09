Montag, 26 September 2022 | 39.269

Die Rechte der Menschen und ...

die Würde der Natur ...

natürlich sind auch Menschen nichts als reine Natur …

und dennoch sind sie etwas ganz Besonderes … denn sie haben einen Willen …



einen so genannten Gestaltungswillen … die lebende und tote Natur um sich herum

ständig zu verändern und vor allem auszubeuten und zu vernichten ...



wenn zum Beispiel Vögel sich Nester bauen … sind die seit dem Urknall immer gleich ...

wenn Ameisen oder Bienen sich einen Staat bauen ...herrscht immer die gleiche Ordnung …



wenn Menschen sich Häuser bauen … sieht jedes Haus anders aus …

und ihre Staaten verunstalten sie mit einer so genannten verfassungsmäßigen Ordnung …



das Schlimmste ist … daß Menschen nicht nur die Natur umbringen …

sondern auch sich selbst … in so genannten militärischen Spezial Operationen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen nachbarn ...

das Po-litische thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Abschlachtungsorgien ...







