Sonntag, 26 Juni 2022 | 25.177

Das Bundesverfassungsgericht und ...

der Rest der Welt ...

soll heißen … das Bundesverfassungsgericht ist allein so blöd …

wie der Rest der Welt zusammen …



die so genannte vereinte sich einige eine westliche Welt weigert sich …

einem einzigen östlichen Potentaten die Stirn zu bieten …



und einem zweiten … der in den Startlöchern steht ...

entsprechend Gegendruck / Gegengewicht / Gegenkraft / Gegenwind ...



und das Bundesverfassungsgericht weigert sich bewußt und hartnäckig …

das zu tun … was die Ursache des ganzen Schlamassels ist ...



den fehlenden Dialog zu führen und zu professionalisieren …

und die Lösungen in den einzelnen Bereichen rechtlich relevant zu erörtern ...







