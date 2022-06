Samstag, 25 Juni 2022 | 25.176

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Dritte Weltkrieg ...

es gibt bekanntlich die Erkenntnis … daß Geld an sich eigentlich nicht so wichtig ist …

aber viel Geld … das ist schon was …



eine makabre Variante dieser Erfahrung spielt sich zur Zeit in der Ukraine ab …

ein paar Soldaten … wie zu Beispiel in der Bundeswehr (…) …



was ist das schon … ??? ... da zählt praktisch jedes Menschenleben ...

aber viele Soldaten … wie sie Putin zur Verfügung stehen … das ist schon was …



wenn nicht nur der Staats-Chef rücksichtslos über die Toten hinweggeht …

sondern auch das Volk die Verluste eigentlich gar nicht so richtig mitkriegt ...



und wenn das Bundesverfassungsgericht gar nicht so richtig mitkriegt …

daß der Dritte Weltkrieg läuft … und die deutsche Politik so tut als sei sie im Kino ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen