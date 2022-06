Samstag, 25 Juni 2022 | 25.176

Die Würde der Menschen und ...

der Alkohol ...

mit dem Alkohol ist es wie mit der Sonne … ungefähr ...

wenn der Alkohol Gehirnzellen zerstört und also praktisch beseitigt hat …



gibt es nichts mehr zu reparieren oder zu regenerieren …

und so ist das auch …



wenn die Sonne Haut bzw Körper Zellen zerstört / beseitigt hat …

ganz speziell in den Augen ...



Alkohol … Sonne … aller Dinge sind drei … richtig … Angela Merkel ...

Angela Merkel hat in ihren 16 bzw eigentlich 32 Jahren ‘Herrschaft’ ...



ebenso konsequent wie destruktiv die Kultur hierzulande zerstört / beseitigt ...

mit der Folge … nichts mehr zu reparieren / zu regenerieren / zu generieren ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen