Freitag, 24 Juni 2022 | 25.175

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Demokratie ...

laut Verfassung ist die (Bundes)Republik Deutschland ein demokratischer Staat …

das soll heißen … daß das Volk regiert … bzw regieren ‘soll’ …



soweit das nicht einfach dem Wunsch Ausdruck verleiht … oder gar dem Auftrag ...

daß es doch bitteschön seine Regierungsgeschäfte selbst wahrnehmen …



und nicht irgend welchen Potentaten oder Imperatoren geschweige Invasoren etc …

überlassen soll ...



die (praktische) Realität ist bekanntlich immer noch schlimmer ...

als man sich das (theoretisch) so vorstellt …



denn in der Praxis regieren ja nicht nur Potentaten etc an und für sich ...

sondern vor allem deren geisteskrankes und kriminelles Umfeld ... so genannte 'Organe' ...







