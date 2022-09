Samstag, 24 September 2022 | 38.267

Die Rechte der Menschen und ...

die Macht der Mächtigen ...

was ist Macht ... was macht Macht ... was macht man mit Macht ... wer hat Macht ???

wie bekommt man Macht ?



wer stärker ist hat Macht über den Schwächeren ...

wer größer ist hat Macht über den Kleineren ...



wer älter ist hat Macht über den Jüngeren ...

ein Mann hat Macht über eine Frau ...



rein schematisch natürlich ...

das gilt alles nur bis zum Beweis des Gegenteils ...



aber wer Geld hat ... hat praktisch die Macht als solche ...

gewissermaßen geschlechtsneutral ...



deshalb ist das in der Praxis so einfach ...

Deutschland zum Beispiel hat soviel Macht weil es reich ist und soviel Geld hat ...



Margaret Thatcher hat mal gesagt ...

gewissermaßen eine Art Vorahnung auf den Brexit ...



mit der Europäischen Union geht es ohnehin spätestens dann zu Ende ...

wenn Deutschland das Geld ausgeht ...



das Problem ist ... das Geld das Deutchland hat ...

gehört gar nicht dem vermeintlich reichen Deutschland ...



sondern einer Handvoll Superreicher ...

bzw um menschengerecht zu bleiben ... vielleicht zwei Hände voll ...



und die kriegen für jeden Euro mit dem sie dieses Deutschland finanzieren ...

zwei Euro zurück ... oder drei ... so genau wissen die das selbst gar nicht ...



mit anderen Worten ... Deutschland ist gar kein Staat ...

schon gar nicht ein demokratischer und sozia-ler Staat ...



sondern eine Gelddruck- eine Geldbeschaffungs Maschine ...

im Interesse der wirklich Reichen ... der Superreichen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



African Queen ... African Dream ....

African Soul ... African Spirit ...



die Deutschen und ... der Buddhisten ... die Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Menetekel ...







