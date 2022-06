Donnerstag, 23 Juni 2022 | 25.174

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... wo kein Recht ist herrscht automatisch Unrecht

zwei Drittel der Erdoberfläche sind bekanntlich Wasser … nur ein Drittel ist Land ...

und etwa in diesem Verhältnis verhält sich auch Unrecht zu Recht …



mit der natürlich Folge daß … bildlich gesprochen …

wenn irgend wo die Dämme brechen … fließt automatisch Wasser nach ...



das Bundesverfassungsgericht … also der Inbegriff der Herrschaft des Gesetzes …

folgt diesem natürlichen Vorgang in willkürlicher also unnatürlicher Art und Weise …



das heißt es beiseitigt vor den Schranken des Gerichts die Dämme des Rechts …

und läßt das ganze Unrecht sich ergießen über diejenigen die glauben …



sie hätten recht und bekämen auch Recht … das Recht wird systematisch verschüttet …

daher kommt der Begriff von 'der Suche nach dem Recht' ...







