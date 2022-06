Mittwoch, 22 Juni 2022 | 25.173

Die Würde der Künstler und …

das Empfinden der Portraitierten …

‘Bilder einer Ausstellung’ ... das ist eigentlich Musik aus dem Konzertsaal …

ein Klavierzyklus von Modeste Moussorgsky …



dessen einzelne Sätze ‘Bilder’ beschreiben … Gemälde … Zeichnungen …

seines verstorbenen Freundes …



das sind also Bilder nicht zum Anschauen … sondern zum Hinhören und Nachdenken etc ...

ein Versuch … die Empfindungen eines Künstlers mit anderen Sinnen auszudrücken ...



Kunst ist das Maß aller Dinge … und nur die Freiheit des Künstlers …

ermöglicht es … dieses Maß / diesen Rahmen / dieses Wesen der ‘Dinge’ darzustellen ...



auf der documenta in Kassel werden 'Dinge’ / wird die Realität ... mit Tüchern verhängt …

das ist genau das was auch mit der Ukraine passiert … die Verantwortlichen wollen es nicht sehen ...







