Dienstag, 21 Juni 2022 | 25.172

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

Verfassungsschutz / Schutz der Verfassung / wie nun ?

es ist doch inzwischen hinreichend bekannt …

daß die Regierenden völlig unbedenklich Milliarden-Betrügereien hinnehmen …



zum Beispiel im Zusammenhang mit den Corona-Test-Stationen bzw Zentren …

oder bei dieser so genannten Clan-Kriminalität … bei Steuererstattungen etc etc etc …



aus all dem folgt …

die Herrschenden (!) … also die Bürger bzw ‘das Volk’ ...



zahlen offensichtlich so viel Steuern …

daß alle Dienstleistungen dieses so genannten Staates … Ämter und Behörden etc ...



praktisch kostenlos sein müßten und könnten …

inclusive jedweden öffentlichen Verkehrs ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen