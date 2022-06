Dienstag, 21 Juni 2022 | 25.172

Die Würde des Volkes und ...

die Würde des Friedens ...

dieser geisteskranke Putin führt diesen ebenso unsinnigen wie erbarmungslosen Krieg ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß dieser kriminelle 'Westen' das so hinnimmt und seine Geschäfte damit macht

und keinerlei Bewußtsein entwickelt für die eigentliche Problemlage ...



geschweige Alternativen ... für Frieden Freiheit Menschenrechte ...

wobei die Begriffe geisteskrank und kriminell austauschbar sind ... ggfls addierbar ...



so unsinnig ist die Argumentation von Putin für sich gesehen nun auch wieder nicht ...

und es ist sogar im Moment nicht auszuschließen ... trotz des Schwachsinns deutscher Generäle ...



daß sich dieses Bewußtsein doch noch einstellt ...

und sich die Menschheit doch noch auf menschen-'würdiges' Leben und Arbeiten besinnt ...







