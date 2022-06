Montag, 20 Juni 2022 | 25.171

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

das verfassungsmäßige Versagen ...

wir wissen schon … alles wird knapp und knapper … ganz abgesehen von teurer ...

teilweise um nicht zu sagen sowieso ‘herrscht’ nicht das Volk … sondern der Mangel ...



also eine Art Mankokratie statt Demokratie …

und teilweise herrscht regelrechter Notstand … Chaos … Katastrophe ...



und die Medien … also die Stimme des Volkes … fragen dann immer …

wo hat ‘der Staat’ versagt … wo hat ‘der Staat’ die Bürger allein gelassen … und so ...



‘der Staat’ … also dieser laut Verfassung demokratische und soziale Bundes-’Staat’ …

kann aber gar nicht versagen … weil er als eine Art Objekt ja auch nicht handeln kann …



dieser ‘Staat’ handelt also durch seine Organe … und die höchste und letzte Verantwortung

für verfassungsgemäße Ordnung und Regierung … trägt das Bundesverfassungsgericht !!!







