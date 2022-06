Montag, 20 Juni 2022 | 25.171

Die Würde der Menschen und ... die Würde der Staaten ...

'der Staat' … Dänemark zum Beispiel … hat das Recht sein Hoheitsgebiet zu ‘verteidigen’ ...

macht er aber nicht ...



wenn also … zum Beispiel … ein russisches Kriegsschiff da ungeniert durchfährt …

dann wird das nicht kurzerhand versenkt … obwohl doch Krieg ist …



sondern man betrachtet das literally zwar als Provokation … tut aber im übrigen so als ...

naja kann ja völlig unbeabsichtigt natürlich mal passieren …



oder gar … hätte ja auch uns passieren können …

und dann wollen wir ja auch nicht gleich abgeschossen werden …



es könnte also sein … daß Putins Strategie ist … gar nicht erst das Baltikum zu überfallen ...

sondern darüber hinweg gehend / fliegend / schwimmend gleich den Rest Europas ...





Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen