Asyl ...

jemandem Asyl zu gewähren ... im Rahmen des Möglichen und Machbaren ...

ist im Grunde genommen ganz einfach eine zwischenmenschliche Beziehung ...



man könnte fast sagen ... sowas wie Liebe ... nur eben anders ... aber einverständlich ...

abstrakter ... neutraler ... nicht so umfassend ... nicht so intensiv ... nicht so tief ...



aber in der Praxis ist der Begriff 'Asyl' ein Musterbeispiel dafür ...

wie ein so genannter Rechtsstaat daraus ein Mittel der Diktatur bzw des Unrechts macht ...



es ist irgend wie ein Wunder ... daß noch niemand auf die Idee gekommen ist ...

aus der Liebe ein Liebesrecht zu machen ...



und alle möglichen Ansprüche und Rechte gesetzlich festzulegen ...

womit sich unter anderem das Scheidungsrecht revolutionieren ließe ...



