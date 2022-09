Donnerstag, 22 September 2022 | 38.265

Die Rechts der Menschen und ...

die Geduld des Papiers ...

praktisch / vordergründig stehen die Rechte der Menschen nur auf dem Papier …

Unterschiede gibt es zum Beispiel in der Qualität des Papiers ...



oder … wie man so sagt … Papier ist geduldig …

das heißt im Maß und Dauer der Geduld um nicht zu sagen der Leidensfähigkeit …



Unterschiede gibt es auch in der Art und Weise ...

wie sich die Machthaber darüber hinwegsetzen ...



im Osten etwas brutaler … um nicht zu sagen effektiver …

im Westen etwas subtiler … um nicht zu sagen effizienter ...



entsprechend steigert und übertrifft sich der Osten in seiner einfachen Brutalität …

der Westen in seiner perfiden Heuchelei und seinem differenzierten Betrug ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ... Angela Merkel und Desaster ...







