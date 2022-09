Mittwoch, 21 September 2022 | 38.264

Die Rechte der Menschen ...

heute ist Mittwoch ...

und mittwochs leitet der Kanzler wie üblich die Sitzung des Kabinetts ...



also das Gespräch des Kanzlers mit den Ministern wmd ...

davon zu trennen ist das Gespräch mit den Bürgern wmd ... das KanzlerGESPRÄCH ...



das der Kanzler monatlich führt ... wenns ihm grad so paßt ...

das zu einer Reihe von Bürger-Dialogen gehört ...



die der Kanzler reihum in allen 16 Bundesländern führen will ...

um eine gewisse Bürger-Nähe zu demonstrieren ...



über diesen pro-forma-Effekt hinaus machen diese Gespräch an sich keinen Sinn ...

vor allem sind sie keine Ersatz für den an sich vorgesehenen 'sozia-len' Staat ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen uns ... ihre Transatlantischen nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel .. A-ngela Merkel und A-moklauf ...







