Dienstag, 20 September 2022 | 38.263

Die Rechte der Menschen und ...

die augmentierte Realität ...

wir sind heutzutage technisch so weit ...

daß wir die Realität nicht nur einfach so lassen können wie sie ist ...



sondern sie nach Belieben auch erweitern / ergänzen / vervollständigen können ...

die so genannte augmented reality ...



Olaf Scholz gelingt ohne jedes technische Hilfsmittel genau das Gegenteil ...

das heißt er kann bestimmte Dinge ... die an sich Teil der Realität sind ...



mühelos einfach ausblenden / tilgen / löschen ...

also gewissermaßen eine narrowed bzw out-faded reality ...



er sagt dann einfach ... weiß ich nicht oder weiß ich nicht mehr ...

da habe ich keinerlei Erinnerung dran oder keine Ahnung was da war ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



dieDeutsachen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...







