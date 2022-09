Montag, 19 September 2022 | 38.262

Die Rechte der Menschen und ...

die Teilhabe ...

mit der Teilhabe ist es so ähnlich wie mit der Gleichberechtigung ...

das sind also Begriffe ...



mit denen systematisch geheuchelt und getäuscht ...

in die Irre und hinters Licht geführt werden soll ...



denn es wird vorgetäuscht ... wenn man an etwas teilhaben bzw teilnehmen dürfe ...

wenn man gar ein Recht habe auf Teilhabendürfen ...



dann sei doch alles in Ordnung ... und das ist es eben nicht ...

genau so wenig wie Frauen gleich'berechtigt' sind wenn sie machen dürfen was Männer dürfen



für Investoren gilt zum Beispiel die Devise ...

ich bin lieber mit 10% an einer guten Sache beteiligt als mit 100% an einer schlechten ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Abschlachtungsorgien ...







