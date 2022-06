Sonntag, 19 Juni 2022 | 24.170

Das Bundesverfassungsgericht und ...

Putins Überfall und Krieg in der Ukraine

um es mal ganz kurz zu sagen und auf den Punkt zu bringen …

dieser Überfall bzw Krieg ist nach unserer Verfassung verfassungswidrig …



er hätte also von unserer Regierung verhindert werden müssen und können ...

denn es war ja lange genug absehbar … was sich da tut und was kommen wird …



und es war auch erkennbar … daß unserer Regierung nicht nur nicht daran denkt …

entsprechend einzuschreiten … sondern das ausdrücklich verweigert ...



bei diesem Stand der Dinge hätte dann das Bundesverfassungsgericht einschreiten …

und die Bundesregierung zum Handeln auffordern müssen ...



ich bleibe also dabei … wie schon in anderen Zusammenhängen dargelegt …

für diesen unverzeihlichen Krieg trägt das Bundesverfassungsgericht die volle Verantwortung







