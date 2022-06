Sonntag, 19 Juni 2022 | 24.170

Die Würde des Menschen und ...

das Menschliche an der Würde ...

die Würde des Menschen ist unantastbar … das weiß das Volk doch …

und die meisten Bürger mwd handeln und verhalten sich auch entsprechend …



viel wichtiger ist der zweite Satz der Verfassung …

‘Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt …’



und das wissen die meisten Inhaber staatlicher Gewalt eben nicht …

und handeln bzw verhalten sich deshalb ebenso selbstherrlich und ungeniert …



wie in jeder anderen Diktatur auch … das heißt so ähnlich wie …

als wären die Bürger gerade auf Freigang im Hof eines (Riesen)Gefängnisses …



mit anderen Worten … die Bürger selbst praktizieren zwar das Menschliche an der Würde …

die ‘Staatliche Gewalt’ dagegen handelt wie eine Maschine / wie ein Dampfhammer ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen