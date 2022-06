Samstag, 18 Juni 2022 | 24.169

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... der Kampf des Bürgers mwd um die nackte Existenz

ich habe bisher nie verstanden … warum Frauen … wenn sie …

in einem gerade so die Existenz-sichernden Beschäftigungsverhältnis Geld verdienen …



Steuern zahlen müssen … also darüber hinaus … daß sie Frau an und für sich sind …

und zumindest potenzielle oder tatsächlich Mutter und Kern und Wesen der Familie …



und abgesehen mal von den Fällen bzw einer Linie …

an der Art und Umfang des Erwerbszwecks die Rolle dieser 'Frau an sich' neutralisiert ...



noch so’n klitzekleines Beispiel ist … daß Männer in der Regel kostenlos pinkeln können ...

während Frauen 'in der Regel' dafür bezahlen müssen … (???) …



das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin … obwohl die doch nun selbst Frau ist …

ist aber auf dieses Thema nicht ansprechbar … obwohl auch da noch Frauen dabei sind ...







