Samstag, 18 Juni 2022 | 24.169

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Amtes ...

vor allem im Zusammenhang mit dem Amt des Bundespräsidenten …

ist immer wieder die Rede davon …



ein bestimmtes Verhalten des Bürgers (...) würde die Würde dieses Amtes beschädigen ...

bzw dürfe sie eben nicht beschädigen …



und dann ist da noch der so genannte Respekt vor dem Amt …

daß viele Organe und Institutionen … vor allem Medien und sonstige Interessengruppen



sich genieren … soweit sich nicht beschönigend gar ausdrücklich weigern ...

den Amtsinhaber darauf hinzuweisen … wenn er selbst die Würde seines Amtes verletzt



zum Beispiel wenn der Herr Präsident bei der Eröffnung der ‘documenta’ …

in unakzeptabler Weise am Thema / an der Sache / an der Realität vorbei redet ...







