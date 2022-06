Samstag, 18 Juni 2022 | 24.169

Die Politische Ausstellung ...

Stephan Hann ... Objects og Desiere ...

wir Menschen leben … und genießen was wir begehren …

um nicht zu sagen ‘verbrauchen’ … was wir doch eigentlich lieben ...



und wir Menschen sterben … aber wir wissen schon … wer stirbt ist nicht tot …

wirklich tot ist erst … wer vergessen wird ...



Stephan Hann hat ein Bewußtsein … eine ‘art’ von Kunst entwickelt …

die dieser Vergänglichkeit des Augenblicks …



im schlimmsten Fall in der Liebe … im allerschlimmsten Fall dem Sex …

diesem Nicht-vergessen eine andauernde Beständigkeit zu verleihen …



Galerie Mond … Galerist Simon Goldberg … Kuratorin Stefanie Kewitsch …

bis Samstag 16 Juli 2022 … www.mondgalerie.de ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen