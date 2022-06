Donnerstag, 16 Juni 2022 | 24.167

Die Würde der Menschen ... der so genannten ...

und die Krisen ... die tatsächlich vorhandenen ...

ganz offiziell heißt es … der Krieg sei gar nicht so schlimm …

denn er würde Europa und die USA wieder näher zusammenbringen ...



und die Wirtschaft würde profitieren …

von der Rüstungsindustrie und der Bundeswehr ganz abgesehen…



denn der Krieg würde die Transformation der Wirtschaft beschleunigen …

wahre Innovationswellen tsunamiartig creieren …



und … nichts ist so beständig wie der Wandel …

verhindern … daß eben dieser Wandel am Ende doch ins Stocken gerät …



das heißt … die ‘Wirtschaft’ wird gesünder /grüner / digitaler / diverser / etc / etc ...

parallel dazu … aber gegenläufig … gehts mit der Würde der Menschen bergab ...







