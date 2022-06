Mittwoch, 15 Juni 2022 | 24.166

Die Würde des Menschen und ...

der Haß ...

alle sagen … die Würde des Menschen ist unantastbar …

weil das so in der Verfassung steht …



bis einer kommt … der das dann doch nicht weiß …

und einfach haßt …



und mit dem Haß … also etwas Negativem …

ist es wie mit anderen an sich positiven Dingen ...



sie werden kopiert … aus den unterschiedlichsten Gründen …

weil man mit dem Einen wie mit dem Anderen zum Beispiel gute Geschäfte machen kann …



und sie werden instrumentalisiert …

weil man damit Macht demonstrieren und schließlich Gewalt anwenden kann ...







