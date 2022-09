Sonntag, 18 September 2022 | 37.261

Die Rechte der Menschen und ...

wie sag ichs meinem Kinde ?

es ist nun mal so ... wo Menschen zusammen leben in einer so genannten Gesellschaft ...

geht das nicht ohne daß jemand regiert und führt und herrscht ...



konsequenterweise haben die Menschen / hat die Gesellschaft ein Recht (!!!) darauf ...

daß sie halbwegs sinnvoll und professionell und ge-recht regiert werden ...



umgekehrt haben die Herrscher aber kein (!) Recht ...

auf eine qualitativ hohe Moral ihrer Unterthanen ...



es gibt zwar die haute cuisine ... aber nicht die haute morale ...

das heißt ... Moral gehört mit zum Anspruch bzw Recht des Volkes 'an' den Herrscher !!!



und die Qualität der Moral des Volkes soll ja gerade ein Ergebnis sein ...

der Art und Weise ... Land und Staat / Volk und Gesellschaft zu führen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltenbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ... Der Land Rover 'Perseverance' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen