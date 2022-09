Samstag, 17 September 2022 | 37.260

Die Rechte der Menschen und ...

die Abhängigkeiten der Menschen ...

jetzt stellt man mit Entsetzen fest ... daß Angela Merkel uns in eine kaum noch

wieder gutzumachende Abhängigkeit zu Rußland und China manoeuvriert hat ...



und sucht händeringend nach Möglichkeiten ... diese Abhängigkeiten zu verringern ...

möglichst zu beseitigen ...



ohne zu merken ... daß praktisch nur ein Austausch der Abhängigkeiten stattfindet ...

weil man sich erneut sehenden Auges in neue Abhängigkeiten begibt ...



flankiert und gefördert wird diese Entwicklung dadurch ... daß gleichzeitig versucht wird ...

die Menschliche Intelligenz durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen ...



und das nicht mehr nur in Seminaren vermittelt ...

sondern auf tagelangen Learning Journeys Abschied vom Menschsein geprobt wird ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Erziehung und Bildung ... Angela Merkel und Gemetzel ...







