Freitag, 16 September 2022 | 37.259

Die Rechte der Menschen ... die Rechte des Konsumenten wmd ...

letztendlich entscheidet immer der Konsument ...

durch Verkaufszahlen ... Einschaltquoten ... Umsatzrekorde ... Gewinnmargen etc etc ...



sagen 'die üblichen Verdächtigen' ... also die Hinterslichtführer ... Heuchler ...

Tatsachenverdreher und last but not least natürlich auch Rechtsverdreher ...



denn natürlich ist das Verhalten von Konsumenten keine 'Entscheidung# ...

sondern ist und bleibt eben einfach ein Verhalten ...



das von den Machthabern in den Vorstandsetagen und Regierungszentralen...

als 'Entscheidung des Konsumenten / des Wählers etc interpretiert wird ...



in ebenso grandioser wie perfider Irreführung des Volkes ...

das im übertragenen Sinne zu einer kollektiven me-too Reaktion nicht in der Lage ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und ...Massaker ...







