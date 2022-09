Donnerstag, 15 September 2022 | 37.258

Die Rechte der Menschen und ...

das Versteckspiel der Politisch Aktiven und Aktivisten ...

‘die Rechte’ in diesem Sinne gibts eigentlich gar nicht …

sondern an und für sich eben nur ‘das Recht ‘ …



irgend wann hat irgend jemand dann ‘die Rechte’ erfunden …

was darüber hinwegtäuschen soll … daß über ‘das Recht’ hinweggegangen wird …



die Musterbeispiele sind … Frauen werden nach wie vor rücksichtslos vergewaltigt …

um darüber hinwegzutäuschen wurde die so genannte Gleichberechtigung erfunden ...



und entsprechend Kinder / Jugendliche / Minderjährige etc …

bzw sonst irgend wie zum Beispiel sexuell orientierungslos bzw nicht voll Entwickelte ...



sowie schließlich auch Tiere und Pflanzen oder überhaupt ‘die Natur’ …

obwohl es doch auch hier ganz klar ‘das’ (Natur)-Recht gibt ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migtant-alia ... Angela Merkel und Desaster ...







