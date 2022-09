Mittwoch, 14 September 2022 | 37.257

Die Rechte der Menschen und ...

die Politische Korruption ...

die Bundes Republik Deutschland hatte mal eine große Stunde …

ihre Geburtsstunde mit dem Inkrafttreten ihrer Verfassung ...



aber … von da an gings prompt bergab ...

von dieser großartigen Verfassung … einem Höhepunkt moralischer rechtlicher Integrität …



hinab in die unergründlichen ‘schwarzen’ (!) Tiefen … Helmut Kohl’scher Politik …

und in immer weiter übersteigerter Form zu Schröder / Merkel / Scholz et al ...



der moralische Verfall nicht nur am Beispiel von Bestechung und Bestechlichkeit …

sondern vor allem auch mit der Mentalität und Moralität des Selbstbedienungsladens ...



oder wie Angela Merkel sagte … bevor sie mit Putin den Überfall auf die Ukraine absprach

‘ich bin hier Bundeskanzlerin … und deshalb kann ich hier machen was ich will ‘ ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Angela Merkel und hyänenhafte Zerfleischung ...







