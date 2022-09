Dienstag, 13 September 2022 | 37.256

Die Rechte der Menschen und ...You'll never walk alone ...

das hört sich immer wieder so toll an … ist aber ein Musterbeispiel für die Diskrepanz …

zwischen Reden und Tun … zwischen Theorie und Praxis ...



das heißt diejenigen die vorneweg so forsch reden …

sind in der Regel die Letzten… die im vorgegebenen Sinne wirklich was tun …



You’ll never walk alone’ … theoretisch könnte das das Motto sein …

für den demokratischen und sozia-len Staat … der hier laut Verfassung existieren soll ..



von dem wir aber genau so weit entfernt sind … wie von der Steinzeit …

eben weil das dem Volk dauernd vorgebetet … aber nichts adaequat getan wird …



im Gegenteil … 'die Medien' fragen dauernd wie zufrieden das Volk trotz allem sei …

und ‘der Staat’ verlangt Steuern wie seinerzeit die Katholische Kirche den Ablaß ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutsdchen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...







